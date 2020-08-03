بالفيديو.. «الصحة» توضح طريقة أخذ حقنة الأدرينالين لعلاج الحساسية المفرطة

أوضحت وزارة الصحة أعراض وكيفية التعامل مع حالات الحساسية المفرطة، مشيرًا إلى أن الكثير من الأشخاص يعانون منها، ومن الضروري أن يحمل الشخص حقنة الأدرينالين في كل مكان، مع الحرص على استخدامها بشكل صحيح.

ونشر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة –عبر تويتر- فيديو توعويًّا، أوضح من خلاله أن أعراض الحساسية المفرطة تشمل تورّم اللسان أو الشفاة أو الحلق، وتورم الوجه أو العينين، وصعوبة في التحدث والتنفس، وطفحًا جلديًّا، والدوخة أو فقدان الوعي، وقيئًا أو آلامًا في البطن.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه في حال ظهور أعراض الحساسية المفرطة، يجب استخدام حقنة الأدرينالين، ويتم استخدامها من خلال إمساك الحقنة باليد مع وضع الإبهام قريبًا من الغطاء الأصفر للحقنة، ثم سحب الغطاء الأصفر باليد الثانية، ووضع نهاية الحقنة على عضلة الفخذ بزاوية قائمة، ثم دفع الحقنة بقوة في عضلة الفخذ، وتبقى الحقنة لمدة 10 ثوانٍ ثم إزالتها، وأخيرًا تدليك مكان الحقن لمدة 10 ثوانٍ.

وأوضحت وزارة الصحة أنه في حالة عدم تحسن أعراض الحساسية المفرطة، يجب أخذ جرعة ثانية من حقنة الأدرينالين بعد مرور خمس دقائق من الجرعة الأولى، مضيفة أن طريقة الحقن هي واحدة بالنسبة للأطفال أو البالغين.

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وأضافت أن مسببات الحساسية تشمل: بعض الأطعمة، أو الحشرات، مطالبة بفحص الحقنة بصريًّا قبل استخدامها وتجنب حفظها في البرد الشديد أو الحرارة والاحتفاظ بها داخل علبتها؛ لحمايتها من الضوء والشمس.

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