مدني الباحة يُطالب بالابتعاد عن تجمعات المياه والأودية في ظلّ توقعات هطول الأمطار

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة وبعض محافظاتها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، من يوم غد الثلاثاء وتستمر إلى يوم السبت ١٤-١٨/ ١٢ /١٤٤١هـ .

وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة مايرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات، مؤكداً أن مدني الباحة اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وبيّن أن الدفاع بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم، وذلك من خلال تلقّي البلاغات على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.