ولي عهد بريطانيا يُشيد بقيادة السعودية لدول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الاثنين، من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله-.

وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.

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