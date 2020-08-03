في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين..
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الاثنين، من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه -أيده الله-.
وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.
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كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد بريطانيا يُشيد بقيادة السعودية لدول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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