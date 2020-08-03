«الأرصاد» تتوقع حالة مطرية على 5 مناطق وتحدد موعدها ومدتها

أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى فرصة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تستمر لمدة 5 أيام بدءًا من الغد الثلاثاء وحتى السبت القادم.

وأوضحت «هيئة الأرصاد» –عبر سحابها على تويتر- أن المناطق هي: عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران.

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وأضافت هيئة الأرصاد إن الحالة المطرية ستكون من خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار وتصل سرعتها الى 45 كم/س، إضافة إلى جريان سيول وتساقط برد وارتفاع في الأمواج.

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