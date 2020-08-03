مصحوبة بجريان سيول ورياح نشطة
أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى فرصة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تستمر لمدة 5 أيام بدءًا من الغد الثلاثاء وحتى السبت القادم.
وأوضحت «هيئة الأرصاد» –عبر سحابها على تويتر- أن المناطق هي: عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران.
وأضافت هيئة الأرصاد إن الحالة المطرية ستكون من خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار وتصل سرعتها الى 45 كم/س، إضافة إلى جريان سيول وتساقط برد وارتفاع في الأمواج.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تتوقع حالة مطرية على 5 مناطق وتحدد موعدها ومدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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