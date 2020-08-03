بمراحلها الثلاث.. «السعودية للكهرباء» تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1441هـ

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم نجاح المراحل الأولى والثانية والثالثة من الخطة التشغيلية لحج 1441هـ -ولله الحمد-، بإشراف ومتابعة من وزارة الطاقة، وبالتنسيق والدعم مع الجهات الحكومية، وذلك دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة للخدمة الكهربائية، أو أي حالات طارئة في مكة المكرمة وفي عموم المشاعر المقدسة.

وأكد رئيس القطاع الغربي في الشركة والمشرف على خطة الحج المهندس عبدالسلام العمري، أن موسم هذا العام يعد الأول الذي يتم الاستغناء فيه تمامًا عن المولدات المتنقلة التي تعمل على الديزل لما قد تسببه من أخطار على الحجاج، والاعتماد تمامًا على الشبكة الرئيسية، مشيرًا إلى أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها «السعودية للكهرباء» بعد انتهاء موسم حج العام الماضي مباشرة، وتنفيذها عدد من المشاريع الجديدة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 1300 مليون ريال.

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وأوضح العمري، أن الأحمال التي سجلت يوم «الوقفة» في مشعر عرفات بلغت 36 ميجاوات، وفي منى 66 ميجاوات، وفي مكة المكرمة 3031 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 63 ميجاوات، فيما لم تسجل خلال أيام الحج أي بلاغات مؤثرة في المشاعر المقدسة.

وأفاد أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، مبينًا أن خطة هذا العام اشتملت على مرتكزات عدة، مثل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي؛ لضمان أعلى درجات الموثوقية مع الحرص على تطبيق معايير السلامة، وذلك من خلال إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة بتكلفة 56 مليون ريال، و733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط، بتكلفة 308 ملايين ريال، ومحطة جهد عالٍ، وخطوط جهد عالٍ، بتكلفة 386 مليون ريال، ومحطة جهد فائق «380 ك. ف.»، وخطوط جهد عالٍ، بتكلفة 548 مليون ريال.

ونوه العمري ، أن «السعودية للكهرباء» ستعمل بكامل طواقمها الهندسية والفنية والإدارية على مباشرة العمل على الاستعدادات المكثفة لحج العام المقبل 1442هـ، فور انتهاء موسم حج هذا العام مباشرة.