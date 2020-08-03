مساء اليوم.. «قمر الحج» يكتمل بدرًا بلون برتقالي

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر يصل مساء اليوم الاثنين «رابع أيام عيد الأضحى المبارك» إلى لحظة الاكتمال بدرًا هذا الشهر، عند الساعة «06:59» مساءً بتوقيت السعودية.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن القمر سوف يشرق بعد غروب شمس اليوم حسب التوقيت المحلي، وسيبقى مشاهَدًا طوال الليل ويغرب مع شروق شمس الثلاثاء.

وأضاف أنه أثناء شروق القمر سيلاحَظ أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي، وذلك بسبب الغبار والدخان والملوَّثات في الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل، والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

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وأوضح رئيس فلكية جدة، أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليًّا لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، مضيفًا أن تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين، وتعتبر فوهة «تيخو» أكثر الفوهات إشعاعًا وهو توقيت مناسب للتصوير الفوتوغرافي.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، ويصبح مشاهَدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدرًا.

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