بالصور.. مسالخ الشرقية تستقبل 40 ألف أضحية خلال أيام العيد

استقبلت مسالخ المنطقة الشرقية المركزية والمسالخ المبتكرة، إضافة إلى المطابخ المصرَّح لها بالذبح «40089» أضحية خلال الثلاثة أيام من عيدالأضحى؛ حيث سجل اليوم الثالث من العيد ذبح «١١410» أضاحٍ.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبد العزيز الصفيان، إن الأمانة قامت بعمل جولات رقابية استهدفت المسالخ والمطابخ في المنطقة، للتأكد من تطبيق تلك المسالخ للبروتوكولات الوقائية في عملية الذبح، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الصفيان، بأن الأمانة قامت بتكليف عدد من الفرق الميدانية لفحص الأضاحي والتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المسالخ والمطابخ بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الأمانة من خلال الفرق الميدانية، تحرص على تقديم أفضل معايير الجودة والفحص الدقيق في موسم العيد للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمتسوقين وتوفير بيئة آمنة للجميع.

وأكد الصفيان، أن الجهود التي قدمتها الفرق الميدانية، بالإضافة إلى رؤساء البلديات والإدارات المعنية، نتج عنها تحقيق الهدف المنشود له من خلال خدمة المستفيدين بالشكل المطلوب وسلامة الأضاحي في ظلّ الإقبال الملحوظ الذي شهدته المسالخ الثلاثة أيام من العيد.

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وأضاف الصفيان، أن خدمة بقديم التصاريح للمستفيدين إلكترونيًا التي قدمتها الأمانة تحت شعار «سهلناها عليك» حققت النجاح من خلال عدد التصاريح الصادرة عبر بوابة الأمانة الرقمية وسهولة طريقة التقديم عليها من قبل المستفيدين، وتعمل الأمانة على تطوير هذه الخدمة تسهيلًا للمستفيدين وخدمتهم من خلال الخدمات الإلكترونية.

كما ثمن دور الأجهزة الأمنية والتنظيمية المشاركة في برنامج عيد الأضحى، والذي كان لهم دور بارز في تنظيم ومرونة أعمال المسالخ وحركة السيارات، والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح خطة عمل المسالخ، هذا بالإضافة إلى الكادر البشري والمعدات والآليات التي وفرتها الأمانة لهذا الشأن، مؤكدًا بأن الأمانة تحرص على تكثيف جهودها في تقديم الخدمات للمستفيدين وتوفير البيئة السليمة للمواطنينوالمقيمين بالمنطقة.

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