أمطار القنفذة تقطع التيار الكهربائي

واصلت الأمطار هطولها بمحافظة القنفذة ومراكزها المختلفة وأدت إلى سيلان الأودية وتعطل الحركة المرورية وإتلاف الطرقات وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المواقع. وشهدت مدينة القنفذة أمطارا غزيرة أدت إلى تكون تجمعات مائية كبيرة انتشرت في جميع أحياء المدينة خاصة مع افتقار معظمها لمشاريع تصريف مياه الأمطار، وأدت المياه الجارية وكذلك المتجمعة إلى تهالك طبقات الأسفلت والأرصفة، فيما واصلت البلدية جهودها في سحب المياه من أحياء مدينة القنفذة ومركز أحد بني زيد. وتواصل بلديات المظيلف والقوز وحلي وسبت الجارة أعمال تسوية الطرق الرابطة بين القرى والتي تضررت وتوقفت عن الحركة وإعادتها للعمل وإزالة التجمعات المائية منها. إلى ذلك استغرب المواطن محمد صالح باجعفر من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عند كل تغير جوي، سواء ارتفعت درجات الحرارة أو اعتدلت الأجواء وهطلت الأمطار، مشيرا إلى أن التيار انقطع عن جزء من مثلث القنفذة من الساعة الـ11 من مساء الأحد حتى صباح الإثنين. وبين أن شركات تنفيذ مشروع الصرف الصحي وشبكات المياه تنفذ مشاريعها وتترك الطرق دون سفلتة، مما يكوّن حفريات تسبب معاناة للأهالي في الوصول لمساكنهم وللمحلات التجارية، إضافة إلى تشويهها المنظر العام، مطالبا بمحاسبة هذه الشركات.



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