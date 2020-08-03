السعودية اليوم / إندونيسيا تسجّل 1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



جاكرتا 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 1679 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وبينت أن إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 113 ألفا و134 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و302 حالة وفاة، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ليصل إلى 70 ألفا و237 حالة.

// انتهى //

16:18ت م

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جاكرتا 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 1679 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.وبينت أن إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 113 ألفا و134 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و302 حالة وفاة، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ليصل إلى 70 ألفا و237 حالة.// انتهى //16:18ت م0072

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