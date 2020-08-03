السعودية اليوم / السنغال تعلن تسجيل 42 إصابة بفيروس كورونا المستجد



دكار 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 42 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت في بيان صادر أن 63 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشفاء إلى 6901، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 211 شخصا، ويتابع 3273 من المصابين علاجهم في المشافي.

// انتهى //

16:15ت م

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دكار 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 مصاباً.وأوضحت في بيان صادر أن 63 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشفاء إلى 6901، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 211 شخصا، ويتابع 3273 من المصابين علاجهم في المشافي.// انتهى //16:15ت م0071

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