السعودية اليوم / "بلدية عريعرة" تحول حديقة أم ربيعة إلى بيئة صحية



الدمام 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

قامت بلدية عريعرة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بتأهيل وتطوير حديقة مركز أم ربيعة لتصبح أول حديقة صحية مكتملة العناصر؛ من خلال العمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء إلى أكثر من خمسة آلاف متر مربع، مزوده بشبكة ري ذاتية.

كما شملت أعمال التطوير الملعب الرياضي، وإنشاء مضمار تفاعلي بطول ٤٠٠ متر تقريباً، وتأهيل مساحة لكرة الطائرة الرملية، إضافة إلى ملاعب اللياقة البدنية، وملعب أطفال حديث مزود بمظلة واقية من أشعة الشمس، وإنشاء أول ممر صحي من الأحجار النهرية، يسهم في تنشيط الدورة الدموية وتخفيف الضغوط على صحة الإنسان، باستخدامه حافي القدمين.

وأوضح رئيس بلدية عريعرة المهندس أحمد الغامدي، أن مفهوم الحدائق الصحية مفهوم حضري وعصري لابد أن يضم العناصر المختلفة التي تعزز الممارسات الصحية والتي تحقق أحد معايير جودة الحياة وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان، لافتاً النظر إلى أن البلدية تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، داعياً الجميع المحافظة على هذه المكتسبات والاستمتاع في استخدام المرافق العامة وعدم العبث بها لينعم بها الجميع.

// انتهى //

15:31ت م

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