السعودية اليوم / النّمسا تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



فيينا 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 21 ألفا و385 حالة، وقد تعافى منها 19 ألفا و63 حالة، بينما توفي 718 حالة، لافتاً إلى أنه يوجد حالياً 113 حالة بالمستشفيات منهم 21 حالة بالعناية المركزة.

// انتهى //

15:27ت م

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فيينا 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 21 ألفا و385 حالة، وقد تعافى منها 19 ألفا و63 حالة، بينما توفي 718 حالة، لافتاً إلى أنه يوجد حالياً 113 حالة بالمستشفيات منهم 21 حالة بالعناية المركزة.// انتهى //15:27ت م0067

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