السعودية اليوم / هونج كونج تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



فكتوريا 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

أعلنت هونج كونج اليوم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس "

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي أكدت إصابتها بالفيروس في هونج كونج 3 آلاف و590 حالة، فيما أُبلغ عن وفاة شخصين، مما يرفع حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 37 حالة.

// انتهى //

15:20ت م

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فكتوريا 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأعلنت هونج كونج اليوم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد.وبلغ إجمالي عدد الحالات التي أكدت إصابتها بالفيروس في هونج كونج 3 آلاف و590 حالة، فيما أُبلغ عن وفاة شخصين، مما يرفع حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 37 حالة.// انتهى //15:20ت م0064

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