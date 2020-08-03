السعودية اليوم / بلدية العزيزية بمكة تضبط مستودعا مُخالفا ضمن نطاق البلدية



مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

ضبطت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة، اليوم مستودعاً مخالفاً يتم بداخله التخزين بطرق عشوائية مخالفة يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت و أماكن حفظ وتخزين المواد.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي ، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات في بدروم عمارة سكنية، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء تخزين المواد وتخزينها بطرق عشوائية، إضافةً إلى عدم وجود رخصة مبيناً بأنه تم التحفظ على ما في المستودع من مواد و تم إغلاقه فوراً و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد حرص أمانة العاصمة المقدسة بتكثيف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة واتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.

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13:56ت م

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