السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد بريطانيا

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الخليج 365 - الرياض- هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه نشر قبل 1 دقيقة - 4:34 مساءً, 3 أغسطس 2020 م تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز ، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه – أيده الله-.

وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.

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