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توزيع حالات كورونا الجديدة .. الرياض 89 تليها الهفوف بـ75 إصابة
إجمالي حالات التعافي 242053 والوفيات 2949
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (1972) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (242053) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (35091) حالة من بينها (2017) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (280093) حالة، توفي منهم (2949) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1258) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي : الرياض 89، الهفوف 75، الدمام 65، مكة المكرمة 54، المدينة المنورة 51، جدة 50، بريدة 45، نجران 43، المبرز 38.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي:
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