- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السعودية.. 1258 إصابة جديدة وشفاء 1972 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و32 وفاة.
كما تم تسجيل 1972 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 242,053.
وسجلت الرياض 89 إصابة جديدة، والهفوف 75، والدمام 65 ومكة المكرمة 54.
يذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت سابقا أن نسبة الشفاء بين حالات مرضى الفيروس التاجي في المملكة بلغت نحو 85%.
وعلى مدى الأشهر الماضية، حذرت الوزارة بشكل مستمر من إهمال إجراءات الوقاية من الفيروس، وشددت على ضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتجمعات وغسل اليدين.
كما أطلقت العديد من المبادرات والخدمات بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة تلك الجائحة التي طالت أكثر من 15 مليون إنسان حول العالم منذ ظهورها لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.
ومن تلك المبادرات على سبيل المثال، عيادات "تطمن" التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض الفيروس المستجد، مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، حيث يمكنه التوجه إلى أقرب عيادة لمنزله أو مركز عمله، بدون حجز موعد مسبق، من أجل الاستشارة أو العلاج إذا اقتضى الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السعودية.. 1258 إصابة جديدة وشفاء 1972 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.