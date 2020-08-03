، بريطانيا.. عملية إنتاج لقاح كورونا مع "ووكهارت" ستبدأ الشهر المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة الهندية تتعاقد على التصنيع لصالح لندن.. أسهمها قفزت 10%

كشفت مصادر بريطانية أن عملية إنتاج لقاح كورونا مع "ووكهارت" ستبدأ الشهر المقبل، حيث تم التوصل لاتفاق شراكة مع "ووكهارت" للتكنلوجيا لتسريع إنتاج لقاح كورونا في 18 شهراً.

تفصيلاً، قالت شركة ووكهارت الهندية لصناعة الأدوية يوم الاثنين إنها تعاقدت على توريد ملايين الجرعات من لقاحات متعددة لمرض كوفيد-19 الشهر المقبل إلى بريطانيا، بما فيها اللقاح الذي تطوره شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأضافت الشركة إنها حجزت خطوط تعبئة وتغليف في إطار اتفاق مع الحكومة البريطانية.

ووفق "رويترز" قفزت أسهم الشركة الهندية عشرة في المائة عقب هذا الإعلان في سوق مومباي الهابطة.

وكانت الحكومة البريطانية حجزت أيضاً خط تعبئة وتغليف بشركة ريكسهام التابعة للشركة الهندية في ويلز لاستخدامه بالكامل على مدار 18 شهراً؛ بهدف ضمان توريد اللقاحات.

ويجري العمل على تطوير واختبار أكثر من 150 لقاحاً في مختلف أنحاء العالم للقضاء على الجائحة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن 25 منها دخلت مراحل الاختبار على البشر.

وقد تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا 18 مليون حالة على مستوى العالم بما في ذلك أكثر من 688 آلاف وفاة.بريطانيا فيروس كورنا الجديد