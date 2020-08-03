السعودية | المياه الوطنية أكثر من 7 ملايين م3 من المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بموسم حج 1441

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها وزعت خلال موسم حج هذا العام أكثر من 7 ملايين متر مكعب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذا ورفعت الشركة خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

وأوضحت الشركة أنها نفذت خطتها التنفيذية لموسم الحج لهذا العام، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو نائب رئيس لجنة الحج المركزية وبمتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والتي كان لها الأثر الكبير في مضاعفة الجهود، وتحقيق الخطة المرسومة، مبينة أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام وفق الكفاءة التشغيلية اللازمة.

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وبينت الشركة أن إجمالي الكميات التي تم ضخها بشبكات المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام منذ غرة ذي الحجة وحتى نهاية يوم 12 من ذي الحجة بلغت أكثر من 7 مليون متر مكعب، وتم تحقيق معدل ساعات ضخ مستمر على مدار الساعة بدون أي انقطاعات بالمشاعر المقدسة، ومعدل ضخ بلغ (21) ساعة باليوم بشبكات المياه بمكة المكرمة، وتوفير كميات خزن مياه احتياطي بمنظومات الخزن الاستراتيجي والتشغيلي في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بلغت في ذروتها قرابة 2,5 مليون متر مكعب بنسبة زيادة بلغت 13% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن الخطة المتحققة بفضل الله كانت مدعومة بمنظومات التحكم الرقمية والذكية التابعة للشركة وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق الدائم مع الشركاء الدائمين بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وذكرت الشركة أنه بالتوازي مع ذلك فقد سارت كفاءة التشغيل لمنظومات الخدمات البيئية خلال الموسم حسب الخطة الموضوعة حيث بلغ إجمالي كميات المياه المعالجة لهذا العام 1441هـ، أكثر من 4,5 مليون متر مكعب.

وأشارت إلى أن كميات عبوات مياه زمزم المباركة التي تم توزيعها من قبل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم لنفس الفترة بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بلغت أكثر من مليون ومائتي الف عبوة سعة 5 لتر وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة، مقدمة شكرها لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت معها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة حفظها الله لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق حج صحي وآمن.