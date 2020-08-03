شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 1972 حالة وتسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1258 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل 32 حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل 1972 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (242,053) .

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