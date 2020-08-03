شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اتصال هاتفي بخادم الحرمين.. ولي عهد بريطانيا يشيد بقيادة المملكة لمجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.
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