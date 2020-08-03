شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى تطهير وتعقيم (669) موقعاً، باستخدام (168579) لتراً من كمية المعقمات والتطهير، بمشاركة (9543) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالنظافة، حيث تأتي هذه الجهود ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس " كوفيد19".
كانت هذه تفاصيل خبر 42 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.