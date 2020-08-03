السعودية للكهرباء : الأحمال سجلت 3031 ميجاوات في مكة يوم عرفة

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم نجاح المراحل الأولى والثانية والثالثة من الخطة التشغيلية لحج 1441هـ (ولله الحمد)، بإشراف و متابعة من وزارة الطاقة، و بالتنسيق والدعم مع الجهات الحكومية، وذلك دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة للخدمة الكهربائية، أو أي حالات طارئة في مكة المكرمة و في عموم المشاعر المقدسة.

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السعودية للكهرباء تستغني عن المولدات

وأكد رئيس القطاع الغربي في الشركة و المشرف على خطة الحج المهندس عبدالسلام العمري، أن موسم هذا العام يعد الأول الذي يتم الاستغناء فيه تماما عن المولدات المتنقلة التي تعمل على الديزل لما قد تسببه من اخطار على الحجاج ، و الاعتماد تماما على الشبكة الرئيسية .

وأشار إلى أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها “السعودية للكهرباء” بعد انتهاء موسم حج العام الماضي مباشرة، وتنفيذها عدد من المشاريع الجديدة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 1300 مليون ريال.

الأحمال المسجلة في المشاعر

وأوضح العمري، أن الأحمال التي سجلت يوم “الوقفة” في مشعر عرفات بلغت 36 ميجاوات، وفي منى 66 ميجاوات، وفي مكة المكرمة 3031 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 63 ميجاوات، فيما لم تسجل خلال أيام الحج أي بلاغات مؤثرة في المشاعر المقدسة.

وأفاد أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، مبينا أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات، مثل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي؛ لضمان أعلى درجات الموثوقية مع الحرص على تطبيق معايير السلامة، وذلك من خلال إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة بتكلفة 56 مليون ريال، و733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط، بتكلفة 308 مليون ريال، ومحطة جهد عالي، وخطوط جهد عالي، بتكلفة 386 مليون ريال، ومحطة جهد فائق (380 ك. ف.)، وخطوط جهد عالي، بتكلفة 548 مليون ريال.

ونوه العمري ، أن “السعودية للكهرباء” ستعمل بكامل طواقمها الهندسية والفنية والإدارية على مباشرة العمل على الاستعدادات المكثفة لحج العام المقبل 1442هـ (بإذن الله)، فور انتهاء موسم حج هذا العام مباشرة.

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