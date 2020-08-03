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نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على البيانات، اليوم (الاثنين)، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.8 مليون برميل يومياً في الأول والثاني من أغسطس (آب)، مقارنة مع 9.37 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، وسط تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار "أوبك+".
واتفق منتجو "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، على تقليص تخفيضات الإنتاج من أول أغسطس لتصبح 7.7 مليون برميل يوميًا بدلاً من 9.7 مليون برميل يوميًا.
وأعلنت روسيا أنها ستزيد إنتاجها 400 ألف برميل يومياً في إطار ذلك الاتفاق، وهو ما لا يشمل مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف.النفط أسعار النفط
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 02:54 PM
زيادة 400 ألف برميل يومياً
نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على البيانات، اليوم (الاثنين)، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.8 مليون برميل يومياً في الأول والثاني من أغسطس (آب)، مقارنة مع 9.37 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، وسط تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار "أوبك+".
واتفق منتجو "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، على تقليص تخفيضات الإنتاج من أول أغسطس لتصبح 7.7 مليون برميل يوميًا بدلاً من 9.7 مليون برميل يوميًا.
وأعلنت روسيا أنها ستزيد إنتاجها 400 ألف برميل يومياً في إطار ذلك الاتفاق، وهو ما لا يشمل مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف.
، بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط ،
المصدر : الخليج 365
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