- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من احتمال ألا يكون هناك "حل سحري" للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم، رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.
وبحسب "رويترز"، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي، وقد لا يوجد أبداً.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 02:53 PM
رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ينقذ الملايين حول العالم من المرض"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من احتمال ألا يكون هناك "حل سحري" للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم، رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.
وبحسب "رويترز"، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي، وقد لا يوجد أبداً.
، "الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.