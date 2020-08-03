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"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"

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محمد بن مسعود - الدمام - رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ينقذ الملايين حول العالم من المرض

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من احتمال ألا يكون هناك "حل سحري" للقضاء على فيروس الذي أصاب الملايين حول العالم، رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وبحسب "رويترز"، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي، وقد لا يوجد أبداً.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 02:53 PM

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رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ينقذ الملايين حول العالم من المرض

"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من احتمال ألا يكون هناك "حل سحري" للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم، رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وبحسب "رويترز"، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي، وقد لا يوجد أبداً.

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، "الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" ،
المصدر : الخليج 365

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