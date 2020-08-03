محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت ٦٨٣٠ كيلو وأحيلت المنشأتين للجهات المعنية لإجراء اللازم أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في #جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة، وعليه أحيلت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما. هيئة الغذاء والدواء هيئة الغذاء والدواء 03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 02:21 PM Advertisements ضبطت ٦٨٣٠ كيلو وأحيلت المنشأتين للجهات المعنية لإجراء اللازم جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في #جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة، وعليه أحيلت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما. الكلمات المفتاحية ، جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية ،

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