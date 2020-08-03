شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح غداً وحتى السبت المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بدءً من غداً الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل . نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة بدءً من غداً الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل . كما نبهت بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم / الساعة . وأوضحت " الأرصاد " في بيانها أن الأمطار ستكون على عسير وجازان ونجران من الثلاثاء إلى السبت ، وعلى الباحة ومكة المكرمة الثلاثاء والأربعاء وتعاود الفرصة الجمعة والسبت .

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