شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ثوان تكشف جهود إدارة الحشود في تنظيم الطواف أثناء الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت ثوان معدودة في مقطع فيديو حجم الجهود العظيمة لإدارة الحشود لتنظيم الطواف في موسم الحج . كشفت ثوان معدودة في مقطع فيديو حجم الجهود العظيمة لإدارة الحشود لتنظيم الطواف في موسم الحج . وأظهر الفيديو فن إدارة الحشود لمراعاة المسافات البينية بدقة لا تتنافى مع سلاسة الطواف وتمكين الجميع من آداء ركن الحج مع الأخذ بالإجراءات الإحترازية . وبدأ حجاج بيت الله الحرام العودة إلى بلادهم بعد آداء طواف الوداع وعدم تسجيل أي حالة إصابىة بكورونا مع تنفيذ خطة المملكة في حماية وسلامة الحجاج .

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