شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. «وزير الثقافة» يكشف مشاهد بديعة من زراعة «الأرز الحساوي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن جانب من زراعة الأرز بمحافظة الأحساء والمشهور بـ " الأرز الحساوي " . كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن جانب من زراعة الأرز بمحافظة الأحساء والمشهور بـ " الأرز الحساوي " . وأظهر الفيديو التعاون الكبير بين المزارعين الذين يحرصون على الأناشيد للترفيه عنهم والتخفيف من أعمال الزراعة ، وسط مشاهد رائعة للمحاصيل . وعلق وزير الثقافة " قائلاً : " الأحساء .. أم النخيل والبساتين " ، موجهاً شكره للمصور " إبراهيم الملحم " على المشاهد البديعة . Advertisements

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