شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على تفاصيل ومراحل بناء المكبرية بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو لدارة الملك عبدالعزيز مراحل تطوير وبناء المكبرية الموجودة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع عرض المعلومات التاريخية للمكبرية التي تم إنشائها في العهد العباسي.

وكشف الفيديو المكان الذي أنشئت به المكبرية قديماً ، فوق بئر زمزم وكان يصعد إليها المؤذنون حتى يكون صوتهم مسموعاً أثناء الآذان للصلوات، وأول من بناها كان أمير مكة عبدالله بن محمد الطلحي في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد.

وكانت تستخدم في بادئ الأمر للآذان لصلوات الجماعة، وفي عام 240 هـ تم هدمها وبني بدلاً منها مكبرية جديدة، وبعد ازدياد أعداد المصلين في الحرم المكي اختير لها مكان أفضل للآذان وترديد تكبيرات الإمام، وفي عام 1387 هـ أثناء العهد السعودي شُيد لها مبنى خاص بجانب المطاف، وشهد العام الجاري إنشاء مصلى جديد بها مساحته 210 متر مربع، وصارت الآن ترتبط بـ 7 آلاف سماعة داخل الحرم وتشمل وحدات تقنية لنقل الصلوات إذاعياً وتلفزيونياً.