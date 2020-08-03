«الأرصاد»: رياح وأتربة وأمطار رعدية على المدينة ونجران

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقّعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين, تضمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والمهد, وبدر, ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

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فيما نبهت «هيئة الأرصاد» من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.