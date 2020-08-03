عبر أساور إلكترونية.. «الصحة» تتابع العزل المنزلي للحجاج لمدة 7 أيام

تبدأ وزارة الصحة من اليوم الاثنين، في متابعة الحجاج لمدة سبعة أيام خلال فترة العزل المنزلي عن طريق أساور إلكترونية، وذلك وفقًا للبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها خلال موسم خج هذا العام.

وكان مدير عام الحج والعمرة في وزارة الصحة، الدكتور سري العسيري، ذكر لقناة «الإخبارية» في 25 يوليو الماضي، أن الإسورة الإلكترونية تمَّ تعميمها للحجاج قبل وبعد الموسم لمتابعة حالتهم الصحية، والتأكد من عدم مغادرتهم للحجر المنزلي، إضافة إلى متابعتهم يوميًا عن طريق الهاتف والزيارات المنزلية، وذلك لمدة 7 أيام قبل وصولهم إلى مكة و7 أيام بعد انتهاء شعيرة الحج.

وأنهى ضيوف الرحمن أمس الأحد، مناسك الحج بطواف الوداع، في موسم استثنائي بسبب جائحة كورونا؛ حيث اقتصر الحج على السعوديين والمقيمين داخل المملكة من رعايا الدول الأخرى.

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وغادر الحجاج مساء أمس الأحد، مكة المكرمة، إلى منازلهم، عقب إجراء فحوص طبية لهم، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين ضيوف الرحمن أو أي أمراض أخرى.

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