«مجلس صحة دول التعاون» يعلن نسب الشفاء من كورونا بدول الخليج

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا –أمس الأحد- بلغت في السعودية 89.1 بالمائة.

وذكر المجلس –عبر حسابه على تويتر- أن نسب الشفاء من «كوفيد -١٩» في دول المجلس كانت كالتالي:

البحرين 92.8%، ودولة الإمارات: 89.5%، وسلطنة عُمان 77.6%، والكويت 87.2%، والسعودية 86.1%، وقطر 97%.

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وكانت وزارة الصحة أعلنت –أمس الأحد- تسجيل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 278835 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 2533 لتسجل إجمالي حالات تعافي 240081 حالة، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات 2917 حالة.

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