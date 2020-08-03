«مدني جازان» يُجدد التحذير من جريان السيول والرياح السطحية

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، دعوتها للمواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الاثنين.

وأشار التنبيه إلى أن الحالة المطرية يصاحبها جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كلم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وأكد العقيد الغامدي، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة، وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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ودعا الغامدي إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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