إغلاق ٦ محلات غذائية مخالفة في عتيبية مكة

رصدها مراقبو بلدية العتيبية
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ٦ محلات غذائية مخالفة ضمن نطاق البلدية؛ وذلك ضمن جهودها لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية.
وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أنه تم رصد هذه المحلات من قِبَل مراقبي البلدية؛ إثر جولات رقابية نُفِّذت أمس على المحلات الغذائية المتعلقة بالصحة العامة.
وأبان المهندس مصطفى عيد أن الجولات الميدانية أسفرت عن رصد العديد من الملاحظات وكان من أبرزها، انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، مؤكدًا أنَّ الجولات مستمرة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات، والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.
وأكَّد «عيد» حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لأي مخالفات تهدد سلامة المستهلكين، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.
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