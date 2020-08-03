السعودية اليوم / 5 وفيات جراء السيول والفيضانات بالسودان



الخرطوم 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

أكد وزير الداخلية السوداني رئيس المجلس القومي للدفاع المدني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان.

وأشار إلى تضرر وانهيار عدد من المنازل, إضافة إلى أنهيار 26 مرفقًا تعليميًا ومسجدًا، مبينًا أن الأمطار المتوسطة إلى غزيرة بجميع المحليات أدت إلى تراكم المياه وانحدار السيول بمحلية شرق النيل.

وأوضح أن المجلس القومي للدفاع المدني شرع في سحب المياه المتراكمة وإخلاء بعض السكان من بعض المناطق الخطرة، مضيفًا أنه تم تقديم مواد غذائية وبعض المعدات الطبية.

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13:02ت م

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