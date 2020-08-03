

بروكسل 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

سجلت بلجيكا اليوم 447 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أن الحالات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 69849 حالة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 9845 حالة وفاة.

// انتهى //

12:59ت م

0047



بروكسل 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسسجلت بلجيكا اليوم 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بينما لم يتم تسجل أي حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أن الحالات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 69849 حالة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 9845 حالة وفاة.// انتهى //12:59ت م0047

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 447 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.