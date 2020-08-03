السعودية اليوم / مقتل 10 أشخاص في انهيارين أرضيين وسط نيبال



كاتمندو 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

قُتل ثمانية عمال في موقع بناء وشخصان من أسرة واحدة وسط نيبال بسبب انهيارات أرضية حدثت اليوم نتيجة لهطول الأمطار الموسمية.

وأوضحت نائبة عمدة بلدية ميلامشي باجاواتي نيبال، إن جميع الضحايا كانوا عمالاً يشاركون في بناء قاعة مناسبات، حيث كانوا نائمين عندما تسببت الانهيارات الأرضية في دفن المأوى المؤقت الخاص بهم، كما لقيت امرأة وزوجها حتفهما في انهيار أرضي ثان في مكان قريب، في حين نُقل عامل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسؤول في الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، جاناردان جاوتام: " إن الانهيارات الأرضية والفيضانات وصواعق البرق تسببت في مقتل 193 شخصًا على الأقل في أنحاء نيبال منذ بداية هطول الأمطار الموسمية في شهر يونيو الماضي، وما زال هناك 57 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين".

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12:33ت م

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