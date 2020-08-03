السعودية اليوم / الكويت تسجّل 526 حالة شفاء من كورونا



الكويت 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الكويت اليوم 526 حالة شفاء من فيروس

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

// انتهى //

12:28ت م

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الكويت 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسسجّلت الكويت اليوم 526 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 59739 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.// انتهى //12:28ت م0044

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