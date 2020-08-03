شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في تفويج حجاج بيت الله الحرام والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي في تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك، وسط منظومة خدمات متكاملة تم إنجازها بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ عبدالرحمن السديس قوله في هذا الشأن " إن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله عز وجل ثم بتعاون منسوبي رئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات الصحية و الأمنية التي سخرت بدورها إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح خطة موسم حج هذا العام و خدمة حجاج بيت الله الحرام وفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر الرامية لمزيد من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين " .

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