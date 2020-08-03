2020-08-03

حادث مروع.. مصرع فتاة بطريقة مأساوية بعد 28 يومُا من زفافها

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقيت فتاة مصرية تبلغ من العمر 19 عاماً حتفها بعد سقوطها من أعلى سطح منزلها، الكائن في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب مرور 28 يوماً فقط على حفل زفافها.

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وفي التفاصيل، اتهم والد الفتاة زوجها وأمه بالتسبب في قتلها، فيما أوضح شقيق العروس أن أخته اعترفت له بأن خلافات كثيرة نشبت بينها وبين زوجها؛ لكونه يريد بيع “عفش” الشقة ومنقولات المطبخ بحجة سداد ديونه، إلا أنها رفضت لأن والدها هو من قام بشراء العفش ولا يزال يسدد أقساطه.

وقال شقيق الفتاة، إن الزوج ووالدته عاملا شقيقته معاملة قاسية، فيما أكد سائق “توك توك” تصادف وجوده وقت سقوط الفتاة أنه شاهد زوج الفتاة وحماتها فوق سطح المنزل عندما سقطت الفتاة جثّة هامدة على سطح الأرض، لكن الزوج وأمه أنكرا هذه الاتهامات.

ومن جهتها، قررت النيابة احتجاز الزوج وأمه، وفقا لـ”المصري اليوم”، وطلبت تحريات المباحث لبيان تفاصيل الواقعة وملابسات وفاة الفتاة.

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