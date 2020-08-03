، "الأرصاد" تنبّه من أمطار غزيرة على الباحة.. و"المدني" تتفاعل ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة سطحية وشبه انعدام للرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد وبقوة والأجزاء المجاورة لها.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة، لا سمح الله.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة الباحة
"الأرصاد" تنبّه من أمطار غزيرة على الباحة.. و"المدني" تتفاعلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-03
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة سطحية وشبه انعدام للرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد وبقوة والأجزاء المجاورة لها.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة، لا سمح الله.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
12:17 PM
دعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة سطحية وشبه انعدام للرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد وبقوة والأجزاء المجاورة لها.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة، لا سمح الله.
، "الأرصاد" تنبّه من أمطار غزيرة على الباحة.. و"المدني" تتفاعل ،
المصدر : الخليج 365
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