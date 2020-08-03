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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل "٦٦٥" إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد ١٩"؛ منها "٦١٨" لعمانيين، و"٤٧" لغير العمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة "٧٨٥٦٩" و"٤١٢" وفاة، وتماثل "٦٠٢٤٠" حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية "١٣١٤"، والحالات المنومة اليوم "٥٢"، وإجمالي المنومين "٥٢٢"، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة "١٨٤".
من جهة أخرى، سجلت الكويت اليوم 526 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 59.739 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 12:51 PM
ارتفاع حالات الشفاء بالكويت إلى 59.739سلطنة عمان: ٦٦٥ إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل "٦٦٥" إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد ١٩"؛ منها "٦١٨" لعمانيين، و"٤٧" لغير العمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة "٧٨٥٦٩" و"٤١٢" وفاة، وتماثل "٦٠٢٤٠" حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية "١٣١٤"، والحالات المنومة اليوم "٥٢"، وإجمالي المنومين "٥٢٢"، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة "١٨٤".
من جهة أخرى، سجلت الكويت اليوم 526 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 59.739 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
، سلطنة عمان: ٦٦٥ إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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