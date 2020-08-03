شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 70 كيلو لحوم غير صالحة بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أنه تم تنفيذ عدة حملات رقابية على المنشآت الغذائية أسفر عنها إغلاق معمل معجنات مخالف، وذلك لعدة أسباب تمثلت في سوء تداول المواد الغذائية، وتدني في مستوى النظافة العامة، مشيراً إلى إتلاف 70 كجم لحم مفروم و 15 كجم خضار لسوء التخزين و 55 كجم عجين ورقائق لسوء الإستخدام ، وتم على الفور إغلاق المحل وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات بحقة .
وأشار المهندس حمدي قدح إلى تكثيف الجولات على المنشآت الغذائية وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية.
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