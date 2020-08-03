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الأرصاد تنبه من هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في الباحة

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2020-08-03

الأرصاد تنبه من هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في الباحة

تستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة ، مصحوبة برياح نشطة سطحية وشبه انعدام للرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

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ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد, وبقوة والأجزاء المجاورة لها.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله .



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