الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في العالم.. 50 مئوية

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن الدمام، تصدرت أمس الأحد، أعلى درجة حرارة في العالم.

ونشر المسند بيانًا بالمناطق الأعلى حرارة أمس، وجاءت الدمام الأعلى حرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة 50 درجة يليها الأحساء 49 درجة.

وتوقع المسند اليوم الاثنين، أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة.

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هذا وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

كما توقعت الأرصاد نشاط في الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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