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رسمياً.. وزير خارجية لبنان يستقيل
متابعات الخليج 365 - متابعة
قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي استقالته رسمياً لرئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم الاثنين.
وكشف هادي هاشم مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، أن الوزير ناصيف حتّي قرر الاستقالة من منصبه، وأنه توجه اليوم الاثنين إلى السراي الحكومي للقاء دياب حاملاً معه استقالته.
ونقل موقع قناة الحرة، عن هاشم، أن حتّي استقال رفضاً لحكومة اللون الواحد التي شكلها حزب الله، وحلفاؤه، وعجز هذه الحكومة عن التقدم في عملها.
ومن جهتها قالت وسائل إعلام لبنانية إن حتّي استقال رفضاً للإملاءات، والأخطاء الدبلوماسية للحكومة ورئيسها دياب عند تعاطيه مع المسؤولين الدوليين.
وأوضحت التقارير أن حتّي منزعج من تعامل الحكومة، مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، ثم اتهام المجتمع الدولي بالتآمر على لبنان، وصولاً إلى خطأ دياب مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والتغريدة التي قال فيها إن الوزير الفرنسي يشكو نقصاً في المعلومات عن مسيرة الإصلاحات الحكومية في لبنان.
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