السعودية | وفق أعلى معايير السلامة.. "إثراء" تحتفل بزوارها

شكرا لقرائتكم وفق أعلى معايير السلامة.. "إثراء" تحتفل بزوارها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على الرغم من ارتفاع معدلات الرطوبة شرق السعودية، إلا أن فعاليات "لفة ولمة العيد" التي ينفذها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بعيد الأضحى المبارك، شهدت إقبالاً كبيراً، ومشاركة واسعة من الزوّار، وسط الالتزام بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية من خلال جدولة أوقات الفعاليات لتحقق معها قواعد التباعد الاجتماعي تماشياً مع التوجهات الحكومية للعودة بحذر.

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ومن المقرر أن تستمر "لفة ولمة العيد" حتى يوم الخميس المقبل 16 ذو الحجة 1441هـ الموافق 6 أغسطس/آب، وأن تقدم باقة متنوعة من الفعاليات لأفراد المجتمع.

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فيما يخوض الزوّار تجربة تفاعلية عائلية فريدة من نوعها، وذلك ضمن سياقات الاحتفال غير التقليدية التي يطل بها "إثراء" على زواره بشكل دائم، ما تتناسب مع خصائص التراث الثقافي والإرث الحضاري للسعودية، التي تُعنى بإثراء الزائر بزخم من المتعة والبهجة الممزوجة بالفائدة الثقافية، بكل أمان.





وتأتي فعاليات "لفّة العيد" الخارجية، عبر تخصيص مسار للسيارات ثري ومليء بالمفاجآت للزوّار، حيث تجوب السيارات فناء"إثراء" بالمرور بين محطات متنوعة توزّع معالم البهجة وتنقل فرحة العيد عبر" العرضة السعودية" كأيقونة للتراث الشعبي، وعددًا من العروض التراثية والتفاعلية الأخرى.



إلى ذلك، تضمنت "لمّة العيد" الداخلية، عددًا من الأنشطة والفعاليات التي تحث الزوّار على الاستكشاف عبر منافسات ثقافية تحت عنوان رحلة "السبعة أميال"، مرورا بالتعرف على تاريخ كسوة الكعبة، وألوانها المختلفة المستخدمة على مرّ السنين، كما سيتعرف الزائرون على تاريخ تقاليد "زمزم" حيث يلتقون بأفراد من عائلات الزمازمة الشهيرة، الذين ورثوا التقليد من أسلافهم، وغيرها الكثير من الأنشطة العائلية تحتضنها المكتبة وغيرها من الأقسام التي تهدف في مجملها إلى إثارة الفضول الثقافي لدى الزائر.