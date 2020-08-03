- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت روسيا، اليوم الإثنين، 5394 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى معدل يومي منذ أشهر، إضافة إلى 79 وفاة جديدة مقابل 70 أمس، لتصبح الحصيلة 856264 حالة، منها 14207 وفيات.
ووفق "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي في تقريره اليومي أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 653593 بعد تسجيل 3420 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 188464 حالة نشطة.
وحسب التقرير، فإن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.روسيا فيروس كورونا الجديد
بأدنى حصيلة منذ أشهر.. روسيا تسجل 5394 إصابة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-03
سجلت روسيا، اليوم الإثنين، 5394 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى معدل يومي منذ أشهر، إضافة إلى 79 وفاة جديدة مقابل 70 أمس، لتصبح الحصيلة 856264 حالة، منها 14207 وفيات.
ووفق "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي في تقريره اليومي أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 653593 بعد تسجيل 3420 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 188464 حالة نشطة.
وحسب التقرير، فإن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
11:46 AM
ليصبح الإجمالي في البلاد 856264 حالة منها 14207 وفيات
سجلت روسيا، اليوم الإثنين، 5394 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى معدل يومي منذ أشهر، إضافة إلى 79 وفاة جديدة مقابل 70 أمس، لتصبح الحصيلة 856264 حالة، منها 14207 وفيات.
ووفق "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي في تقريره اليومي أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 653593 بعد تسجيل 3420 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 188464 حالة نشطة.
وحسب التقرير، فإن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
، بأدنى حصيلة منذ أشهر.. روسيا تسجل 5394 إصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بأدنى حصيلة منذ أشهر.. روسيا تسجل 5394 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.