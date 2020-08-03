خدمات منصة التقييم الذاتي لأصحاب المنشآت التجارية في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم الإثنين على الخدمات الهامة التي تقدمها منصة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية بمدن وقرى المملكة . أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم الإثنين على الخدمات الهامة التي تقدمها منصة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية بمدن وقرى المملكة . وأشارت أن المنصة تعمل على : 1- تعزيز ونشر المعرفة . Advertisements 2- تسهيل التقيد بالإشتراطات البلدية . 3- سهولة الإستفادة من الخدمات البلدية . ويمكن الدخول على المنصة عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .

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